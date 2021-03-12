Уголовное дело возбуждено за повреждение имущества "Нафтана"

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12 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело по ч.1 ст.218 УК за умышленное повреждение имущества ОАО "Нафтан". Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Согласно материалам дела, неустановленное лицо с октября 2020 года по 5 марта 2021-го на строительном объекте ОАО "Нафтан" в Новополоцке повредило 11 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В. Внутрь изоляции и медных жил были забиты металлические предметы, похожие на гвозди.
Предприятию причинен ущерб на сумму около Br4,7 тыс. (161 базовая величина).
Дело направлено для расследования в управление Следственного комитета по Витебской области.-0-