Уголовное дело за получение взятки возбуждено в отношении главного редактора "Ежедневника"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси задержан директор общества с дополнительной ответственностью "Интер-Смит" Сергей Сацук. Было возбуждено уголовное дело за получение взятки, сообщили БЕЛТА в КГК.

Сергей Сацук - главный редактор и владелец интернет-ресурса "Ежедневник". Как сообщают в ведомстве, он принял $5 тыс. за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов - компании "Анимед".

Департаментом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.430 (получение взятки) УК. Задержанный заключен под стражу.

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные и следственные действия. Материалы дела планируется передать в Следственный комитет.-0-