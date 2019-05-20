Уголовное дело заведено на брестчанина за жестокое обращение с животными

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бреста за жестокое обращение с животными, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.
В милицию 12 мая обратился 31-летний брестчанин, который рассказал об убийстве кота на территории двора. Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался 30-летний местный житель. Будучи пьяным, мужчина пришел на детскую площадку и стал мучить животное, трижды ударил о бордюр, отчего кот погиб.
Следственный комитет в отношении фигуранта возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339-1 УК (жестокое обращение с животными).-0-
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