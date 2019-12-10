Уголовное дело заведено на таксиста, сбившего в Лунинце пешехода

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении таксиста, сбившего пешехода, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла в райцентре 9 декабря около 21.35. Под колеса автомобиля такси "Ниссан Алмера" попал 61-летний мужчина. Дорогу он переходил в неположенном месте, световозвращающих элементов на нем не было. Заметив пешехода, 28-летний водитель затормозил, однако наезда избежать не удалось. При этом ближайший пешеходный переход находится примерно в 10 м от места происшествия.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось - спустя несколько часов он скончался.

Лунинецкий РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Выясняются обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.-0-