Уголовное дело завели на минского таксиста за кражу денег

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело за кражу денег у жителя России возбуждено в отношении водителя такси, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Гражданин России обратился в милицию еще 19 октября. Он просил помочь в возврате утерянного им в такси имущества и денег. Общая сумма ущерба составила около Br1,2 тыс. "После того как мужчина обнаружил пропажу, он обратился к водителю. Часть имущества тот ему вернул, но отсутствовало около Br850. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска выяснили, что деньги присвоил 46-летний водитель службы такси", - проинформировали в ГУВД.

В его отношении столичным Центральным районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража).-0-