Угонщики из Слонима заправили дизельную машину бензином и бросили ее на трассе

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодые угонщики из Слонима попытались заправить дизельную машину бензином, а после бросили ее неисправной на трассе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель Слонима сообщил в милицию, что у него угнали легковой "Форд". Оказалось, что владелец не закрыл машину, а ключи от нее оставил в замке зажигания. Этим и воспользовались злоумышленники.

"Для розыска авто был поднят личный состав уголовного розыска Слонимского РОВД. Машину в технически неисправном состоянии нашли около населенного пункта Ружаны в Брестской области", - рассказали в милиции. Для сбора дальнейшей информации легковушку отбуксировали в Слонимский РОВД. Вскоре удалось выйти на след злоумышленников - молодых людей 18 и 20 лет.

"В день совершения преступления молодые люди пришли во двор и дождались, пока погаснет свет в квартире владельца. Затем, чтобы звук двигателя не привлек внимание, вытолкали машину со двора и поехали в сторону Ружан", - рассказали в милиции. По дороге они попали в яму, а когда вытолкали машину, та перестала заводиться. Горе-угонщики решили, что закончилось топливо. Они сходили на АЗС и принесли бензин. Молодые люди не учли, что в машине установлен дизельный двигатель, поэтому такая дозаправка привела к серьезным неисправностям. Бросив легковушку на трассе, они отправились домой.

Сейчас действиям молодых людей дается правовая оценка, выясняется их причастность к другим подобным преступлениям. Известно, что ранее они к уголовной ответственности не привлекались.-0-