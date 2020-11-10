Угрожал престарелой и забрал Br35 - житель Калинковичского района приговорен к 7 годам колонии

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Калинковичского района вынес приговор по уголовному делу о разбое в отношении престарелой женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельского областного суда.

Житель Калинковичского района обвинялся по ч.2 ст. 207 УК. Будучи нетрезвым, он в ночь с 7 на 8 июля 2020 года выставил стекло в оконной раме дома пожилой женщины и пробрался внутрь. Грабитель под страхом расправы и угроз заставил пенсионерку отдать сбережения. В качестве орудия преступления он использовал подушку, которой неоднократно накрывал лицо престарелой, затрудняя ей дыхание. Завладев Br35, скрылся.

Приговором суда мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, и угрозе им для завладения имуществом с проникновением в жилище. На основании ч.2 ст.207 УК ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, штраф в размере 30 базовых величин (Br810). По месту отбывания наказания он должен пройти лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-