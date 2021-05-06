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06 мая 2021, 11:02

Уходя от столкновения с авто, врезался в столб - следователи ищут свидетелей ДТП в Минске

Фото СК
Фото СК

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску расследует дело по ч.2 ст.317 УК, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По имеющимся данным, 20 апреля, около 19.40, неустановленный водитель двигался по улице Ванеева. Проезжая вблизи дома №29, перед началом перестроения не убедился, что его действия будут безопасны, и не уступил дорогу автомобилю Citroen Xsara под управлением 56-летнего мужчины. В результате водителю Citroen пришлось выехать за пределы проезжей части, где он врезался в опору уличного освещения.

Водитель Citroen госпитализирован с травмами.

Следователи просят граждан, располагающих какими-либо сведениями о происшествии, обратиться в УСК по городу Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или по телефонам 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 (033) 333-67-19.-0-

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