Уклониста от призыва из Беларуси задержали на рейсе из Нур-Султана

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уклониста от призыва из Беларуси задержали на рейсе из столицы Казахстана Нур-Султана, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В Национальном аэропорту Минск 16 апреля около 6.00 на авиарейсе Нур-Султан - Минск был задержан 23-летний белорус, в отношении которого возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на воинскую службу", - проинформировали в Госпогранкомитете. Задержанный был передан сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.

В этот же день около 17.00 в аэропорту был задержан еще один человек, находящийся в розыске. "При оформлении рейса, следующего в Тель-Авив, задержан гражданин России - подозреваемый в убийстве. Он скрывался от правоохранительных органов России", - рассказали в ведомстве. Россиянин также был передан правоохранителям.-0-