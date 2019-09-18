Украинца с марихуаной задержали в пункте пропуска "Новая Гута"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозивший наркотики гражданин Украины задержан в пункте пропуска "Новая Гута", сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Пограничный наряд со служебной собакой выявил наркотики при оформлении на въезд в Беларусь рейсового автобуса сообщением Киев - Таллин. Между сиденьями на полу был обнаружен ручной фонарь, в котором вместо элементов питания находилось вещество растительного происхождения массой 0,32 г. Его владельцем оказался один из пассажиров - 32-летний гражданин Украины, который признался в употреблении наркотиков. Во время дальнейшего осмотра автобуса пограничники нашли металлическую трубку для курения, замотанную в носок.

По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, изъятое вещество является особо опасным наркотическим средством - марихуаной.

В отношении жителя Закарпатской области органом дознания Гомельской пограничной группы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса. Иностранному гражданину грозит до семи лет лишения свободы.-0-