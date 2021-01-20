20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украв геодезический прибор за Br16 тыс., воры выбросили его за ненадобностью Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"18 января в Советский РОВД Гомеля поступило сообщение о крупной краже из офиса частной фирмы. Воры похитили дорогостоящий геодезический прибор, компьютерную технику и комплектующие", - отметили в МВД.

Как рассказали в отделе уголовного розыска, воры отжали стеклопакет и проникли в офис, который был оборудован камерами видеонаблюдения. Изъятые записи с наружной видеокамеры и внутри здания оказались весьма неплохого качества. На них двое мужчин орудуют в офисе, похищают гаджеты и уходят тем же путем.

"Записи растиражировали в соцсетях, показали сотрудникам ОВД, и личности воров были установлены. Ими оказались родственники - дядя и племянник. Оба имеют судимости за кражи. На дело они пошли вечером, зная рабочий график фирмы. Злоумышленников задержали дома у родственников", - добавили правоохранители.

Один из похищенных планшетов удалось найти - его не успели продать, от второго гаджета воры избавились. Геодезический прибор стоимостью более Br16 тыс. криминальный дуэт выбросил, так как не нашел ему применения.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере, злоумышленники задержаны и находятся в ИВС.-0-