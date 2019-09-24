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24 сентября 2019, 16:36

Умерла одна из сбитых пьяным водителем в Полоцке девочек

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке бесправник, обгоняя машину, сбил двух школьниц. Одна из девочек скончалась в больнице, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он не имел права управления транспортным средством (лишен в 2018 году).

Как сообщалось, ДТП произошло 21 сентября около 21.00 на ул. Бабушкина. Водитель легковушки при обгоне машины выехал на обочину и сбил двух 14-летних девочек. В результате ДТП школьницы получили травмы и были госпитализированы в отделение реанимации больницы. Сегодня одна из пострадавших умерла.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). Подозреваемый задержан.

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Водитель легковушки при обгоне машины выехал на обочину и сбил двух 14-летних девочек. В результате ДТП школьницы получили травмы и были госпитализированы в отделение реанимации больницы.

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП следователи просят граждан, располагающих интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-

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