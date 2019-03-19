Управляющая могилевской фирмой оптовой торговли выманивала кредиты у банка

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющая могилевским ООО, которое осуществляло оптовую торговлю непродовольственными товарами, выманивала кредиты у банков и преднамеренно обанкротила фирму. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отсрочкой исполнения приговора на такой же срок, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Уголовное дело рассмотрено в суде Ленинского района Могилева. Приговор вступил в законную силу, управляющая (она же учредитель) признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст.237 УК и ч.2 ст.240 УК.

Как рассказали в КГК, с февраля по декабрь 2015 года руководитель представила в ОАО "Приорбанк" документы с ложными сведениями, чтобы получить кредитные ресурсы на сумму Br91 тыс. и открыть четыре краткосрочные возобновляемые кредитные линии в размерах от Br27 тыс. до Br120 тыс. Кредиты до сих пор не погашены.

Кроме того, в 2014-2016 годах управляющая в личных корыстных целях заключила сделки на заведомо невыгодных условиях, чем причинила ущерб своему коммерческому предприятию в особо крупном размере (Br16 тыс.) и создала условия для его банкротства.-0-