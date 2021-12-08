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08 декабря 2021, 09:28

Уроженца Дрогичина задержали за финансирование протестов

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. За финансирование протестов задержан уроженец Дрогичина. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году в социальных сетях была размещена публикация об организации сбора средств для активистов протестной деятельности. Пост содержал реквизиты банковской карты 23-летнего неработающего жителя Брестской области. На этот счет от различных физических лиц, а также с банковских счетов иностранных кредитно-финансовых организаций стали поступать денежные переводы. Установлено, что с августа 2020 года по январь 2021-го молодой человек неоднократно производил платежи за граждан, привлеченных к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - рассказали в МВД.

Перечисления шли в адрес судов, юридических консультаций, оплачивалась государственная пошлина при обращении в суд. Также молодой человек возмещал расходы за услуги адвокатов, оплачивал счета арестованных и находящихся в изоляторах временного содержания граждан. Сотрудники подразделений БЭП МВД и УВД области задокументировали около 200 финансовых операций. В общей сложности сумма перечислений превысила Br50 тыс.

По факту осуществления финансирования и иного материального обеспечения проведения на территории Беларуси групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-

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Брестская область Дрогичин МВД
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