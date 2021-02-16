УСК: гомельчанин Александр Вихор умер из-за внезапно обострившихся заболеваний

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. К наступлению смерти гомельчанина Александра Вихора привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков, комментируя результаты проверки по резонансному происшествию в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Такое заключение следователи сделали на основании достоверных и объективных сведений. "В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления", - уточнил Сергей Удовиков.

УСК по Гомельской области завершена проверка по факту смерти Александра Вихора. Как сообщалось, вечером 9 августа молодой человек участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Ленина в Гомеле. "Здесь его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом - в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял", - пояснил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области.

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