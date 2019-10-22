УСК: сбившая ребенка в Речицком районе женщина-водитель не могла предотвратить наезд

На месте происшествия. Фото УСК по Гомельской области

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области прекращено предварительное расследование ДТП в агрогородке Короватичи, в котором пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 3 августа местная жительница на Renault Sandero вблизи дома №10 по улице Школьной сбила девочку, выбежавшую из-за стоявшего на встречной полосе Mercedes Benz. Ребенок получил сочетанную травму тела и прошел курс лечения.

По заключению судебной автотехнической экспертизы, водитель легковушки ехала со средней скоростью 58 км/ч. "Она не имела технической возможности предотвратить наезд на пешехода, применив экстренное торможение с момента возникновения опасности для движения - внезапного появления ребенка на проезжей части", - рассказала Мария Кривоногова.

Следователи допросили очевидцев и свидетелей происшествия, изучили запись видеорегистратора авто подозреваемой, провели следственный эксперимент. К материалам уголовного дела приобщены заключения ряда экспертиз ГКСЭ. После анализа фактических данных следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях водителя уголовно наказуемого деяния.

Водитель Mercedes Benz привлечен к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки авто.

В адрес областной Госавтоинспекции направлено информационное письмо с рекомендациями провести комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение ИП и их работниками нарушений ПДД.-0-