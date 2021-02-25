Установлен администратор деструктивного Telegram-канала

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен администратор Telegram-канала "БДУ Ассоциация 97%". Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ГУБОПиК МВД в ходе оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Беларуси установлена 22-летняя ассистент аудитора в ООО "БДО" из Минска, которая, являясь администратором Telegram-канала "БДУ Ассоциация 97%" и Telegram-чата "БДУ 97%", размещала сообщения с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста", - рассказали в МВД.

В соответствии со ст.10 закона Беларуси от 4 января 2007 года №203-З "О противодействии экстремизму" девушке вынесено официальное предупреждение. -0-