Установлен минчанин, угрожавший в Telegram участковому

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУСБ установили 22-летнего неработающего минчанина, отправлявшего через мессенджер Telegram угрозы в адрес старшего участкового инспектора милиции Борисовского РУВД в связи с исполнением им служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Информацию о правоохранителе мужчина находил в одной из групп мессенджера Telegram. Свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд признал фигуранта виновным по ст. 364 УК. В качестве материального возмещения морального вреда суд обязал выплатить старшему участковому инспектору милиции Борисовского РУВД Br2 тыс.", - рассказали в УВД.

Все перечисленные деньги офицер планирует перевести на счет Детского социального приюта Борисовского района.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.-0-