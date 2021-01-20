20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Фальсификат выявил ОБЭП Борисовского РУВД в Орше. Нелегальный бизнес организовали трое жителей Витебщины в возрасте от 25 до 39 лет.

"Подельники привозили из России контрафактное низкосортное сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТ. С помощью кустарного оборудования продукт упаковывался под марками известных белорусских производителей и сбывался по всей стране через объявления (в интернете, на уличных столбах и информационных табло). У каждого коммерсанта была своя роль: один являлся директором арендуемого склада, второй распространял контрафакт, а третий специально оформился индивидуальным предпринимателем для отгрузки фальсифицированного масла покупателям", - рассказали в МВД.

Подпольное производство существовало минимум четыре месяца. В складских помещениях оперативники нашли свыше 5,7 т контрафактного масла в коробках с этикетками и товарными знаками белорусских производителей. Там же был изъят упаковочный материал, этикетки с логотипами молочных заводов, компьютеры и бухгалтерские документы. Общий ущерб белорусским производителям молочной продукции составил свыше Br90 тыс.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности.-0-