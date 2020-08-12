12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки, выясняются обстоятельства случившегося. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"В интернете активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент УВД Гродненского облисполкома проводит проверку и тщательно выясняет все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления", - отметили в УВД.

Правоохранители также попросили водителей заранее учитывать дорожную ситуацию и события в городе. "Уважаемые родители, учитывая сложившуюся обстановку в стране, просим избегать посещения с детьми мест с массовым скоплением людей. Планируя перемещения по городу, заранее учитывайте дорожную ситуацию. Тем более не берите детей на различные несанкционированные мероприятия. Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть. Мира и понимания всем нам", - заключили в ведомстве.-0-