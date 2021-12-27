В аккаунте брестчанки разместили ложную информацию о сборе средств на лечение матери

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники взломали аккаунт брестчанки и от ее имени просили деньги якобы на лечение матери. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница Бреста с заявлением о взломе ее страницы в социальной сети Instagram.

По данным следствия, злоумышленник получил несанкционированный доступ к аккаунту и заблокировал его. Затем от имени женщины там разместили сообщение с просьбой оказать материальную помощь на лечение больной матери и перечислить деньги на банковский счет.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.-0-