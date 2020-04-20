В аварии в Брестском районе машину разорвало на части - водитель выжил

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе водитель чудом остался жив при ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожная авария произошла сегодня около 7 часов утра. По предварительной информации, 26-летний житель деревни Прилуки двигался на автомобиле "Фольксваген Гольф" по автодороге Р94. У деревни Страдечь он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

Водителя с травмами госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Брестского облисполкома