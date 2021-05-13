13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах автобус не пропустил автомобиль - погибла женщина, еще две травмированы. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня около 8.40 на ул. Доменикана вблизи логистического центра.

По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi под управлением 72-летнего мужчины. В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка иномарки, а 76-летняя и 73-летняя женщины из легковушки доставлены в больницу. Водитель не пострадал.

На месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-