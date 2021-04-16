В Барановичах дочь безбилетницы напала на контролера

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 18-летняя девушка набросилась с кулаками на контролера общественного транспорта, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент случился днем 29 марта. На автобусной остановке девушка избила контролера-ревизора. Свою агрессию она объяснила тем, что 48-летняя женщина хотела привлечь ее мать к административной ответственности за безбилетный проезд в общественном транспорте.

В итоге девушка сама попала под статью. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Ей грозит штраф, или до двух лет исправительных работ, или арест, или до пяти лет ограничения либо лишения свободы.

Известно, что девушка нигде не учится и не работает.-0-