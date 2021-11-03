В Барановичах ищут напавшего на 13-летнюю девочку мужчину

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах разыскивают мужчину, который напал на 13-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Происшествие случилось днем 19 октября. На школьницу на улице Репина напал неизвестный мужчина: бил ее по голове и пытался затащить в переулок. Проходившая мимо женщина помогла девочке отбиться. Тем не менее она получила травмы и ей понадобилась медицинская помощь.

Мама пострадавшей обратилась с заявлением в Барановичский ГОВД. Милиция разыскивает нападавшего, чей портрет был нарисован со слов девочки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-