В Барановичах легковушка сбила подростка на переходе

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах легковой автомобиль сбил 14-летнего подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 07.30. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди 80" был 21-летний водитель. На улице Доменикана он сбил мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка. В ГАИ отметили: пострадавший был обозначен световозвращающим элементом.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель, приближаясь к переходу, должен ехать со скоростью, которая позволит ему уступить дорогу пешеходам. Пешеходы должны убедиться в своей безопасности, прежде чем выйти на проезжую часть.-0-