В Барановичах легковушка сбила школьника на нерегулируемом переходе

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23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнего подростка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 22 сентября примерно в 12.35. По предварительной информации, за рулем "Фольксвагена" находился 25-летний местный житель. Напротив одного из домов на улице Притыцкого он сбил школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован в Барановичскую городскую больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-