В Барановичах милиционер застрелил напавшего на детей пса

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на двух девочек напала собака породы алабай. Агрессивного пса застрелил милиционер, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Случай произошел утром 6 сентября в Северном микрорайоне. Во дворе многоэтажных домов играли две девочки семи и восьми лет. В этот момент там гуляла без поводка и намордника собака. Пес напал на детей и покусал их. Очевидцы сообщили о произошедшем в милицию. Дежуривший неподалеку экипаж патрульно-постовой службы приехал на помощь девочкам.

"Пес бросался на прохожих, поэтому сотрудники оцепили территорию, увели людей на безопасное расстояние. Для обезвреживания агрессивного животного было принято решение об использовании табельного оружия", - рассказала подробности Наталья Сахарчук.

С ранами лица, рук и ног пострадавших девочек доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Правоохранители устанавливают личность владельца пса.-0-