В Барановичах на подворье обнаружили осколок системы залпового огня

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25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах во дворе частного дома обнаружили осколочно-боевой элемент системы залпового огня "Ураган", сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Инцидент произошел днем 24 марта. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 приняли решение уничтожить боеприпас на месте. Владельца участка и жильцов ближайших домов - 23 человека - эвакуировали на безопасное расстояние.
Операция прошла по запланированному сценарию. Никто не пострадал.-0-