В Барановичах пенсионер обгорел возле плиты

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пенсионер получил дома серьезные ожоги возле газовой плиты, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 8 апреля около 18.00. Местный житель 1933 года рождения ставил чайник на газовую плиту и полой синтетической рубашки задел горящую конфорку. Одежда моментально вспыхнула. Пенсионер выбежал на улицу, сорвал с себя горящую одежду и вернулся в квартиру. Лишь на следующее утро он обратился за медицинской помощью. С обширными ожогами верхней части туловища мужчину госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

В квартире огнем ничего не повреждено. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с газовыми приборами и плитами.-0-