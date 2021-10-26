В Барановичах пьяная водитель везла ребенка в поликлинику и протаранила автобусную остановку

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяная женщина за рулем легкового автомобиля врезалась в остановку общественного транспорта, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Наталья Милюкова.

ДТП случилось сегодня около 10.35. По предварительной информации, местная жительница 1986 года рождения на автомобиле "Жигули" ехала по улице Профессиональной. Она не справилась с управлением, выехала на тротуар, а затем протаранила автобусную остановку. В салоне машины был трехлетний ребенок, которого женщина везла в поликлинику. Они не пострадали, на месте медики оказали необходимую помощь. На остановке в этот момент никого не было.

Водитель была нетрезвой - более 3 промилле алкоголя, а также не имела прав на управление авто. В отношении нее составлены административные протоколы, в том числе за пьяное вождение. Поврежденный автомобиль доставили на штрафстоянку.

Сотрудники ГАИ призывают очевидцев не допускать за руль пьяных водителей и сообщать о таких фактах по номеру 102.-0-