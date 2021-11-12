12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяный покупатель избил женщину за отказ дать денег на спиртное, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Инцидент произошел в одном из продовольственных магазинов города. Пьяный мужчина подошел к женщине и попросил денег на спиртное. Она отказала и в ответ получила несколько ударов по голове, в том числе бутылкой.

Работники магазина нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции оперативно задержали подозреваемого в избиении 53-летнего горожанина. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Тревожная кнопка считается эффективным инструментом реагирования на сообщения о происшествиях, отметили в МВД. С начала года благодаря этому устройству сотрудники Департамента охраны раскрыли около тысячи преступлений и пресекли свыше 23 тыс. правонарушений.-0-