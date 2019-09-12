В Барановичах пьяный водитель BMW пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель BMW в Барановичах пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор. Об инциденте в своем Telegram-канале рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось ночью 11 сентября. Около 23.30 в дежурную часть Барановичского ГОВД поступило сообщение о передвижении по улицам города пьяного водителя. Заявитель уточнил марку и регистрационный знак автомобиля.

ГАИ обнаружило указанную машину на улице Притыцкого. Включив проблесковые маячки и используя сигнальное громкоговорящее устройство, инспекторы начали преследование, но на требования об остановке водитель BMW лишь ускорился. При повороте он не справился с управлением и врезался в светофор. "Мужчина попытался убежать с места происшествия, но был настигнут сотрудником милиции", - сообщили в МВД.

Водителем оказался местный житель 1997 года рождения, который пояснил, что они с другом выпили дома 300 г водки и поехали в магазин за добавкой. Во время движения он увидел в зеркале заднего вида машину ГАИ с включенными проблесковыми маячками и решил не останавливаться.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян: концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,2 промилле.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы, машина помещена на штрафстоянку.

МВД напоминает, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии либо передачу права управления нетрезвому, а также за отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения водительских прав сроком на 3 года и штрафа до 100 базовых величин (1 БВ - Br25,5). Если водитель сел за руль пьяным повторно в течение года, то может наступить и уголовная ответственность.-0-