В Барановичах при пожаре в общежитии эвакуировали 40 человек

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в общежитии в Барановичах эвакуировали 40 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 1.28 спасателям поступила информация о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в общежитии КУРЭП "ЖРЭУ г. Барановичи" по улице Космонавтов.

"По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение в окне пятого этажа пятиэтажного здания, персонал общежития начал эвакуацию жильцов. Из-за плотного задымления женщина и ее малолетний сын не могли самостоятельно покинуть опасную зону. Они были спасены работниками МЧС, в госпитализации не нуждались. Спасатели и администрация общежития из других жилых комнат на пятом этаже эвакуировали 40 человек, из них 8 детей", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован, уничтожено имущество, находящееся в комнате, повреждена внутренняя отделка, закопчены стены и потолок в коридоре. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.-0-