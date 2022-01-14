В Барановичах ветер повалил кирпичный забор на автомобили

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС в Брестской области получают первые сигналы о помощи в связи с происшествиями из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В регионе отмечено несколько случаев падения деревьев. Так, на ул.50 лет БССР в Барановичах дерево повалилось и повредило легковой автомобиль. Аналогичный случай произошел в областном центре на ул.Пушкинской. На ул.Московской в Бресте дерево повалилось на металлический забор яслей-сада. А на ул.Терешковой в Столине - на проезжую часть, повредив опору линий электропередачи, бетонный и металлический заборы.

Также в Бресте на ул.Интернациональной оторвалась металлическая кровля балкона на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома, а на ул.Волгоградской - брезентовая часть рекламного билборда.

По информации очевидцев, в Барановичах, рядом с заводом "Торгмаш", ветер повалил кирпичный забор на припаркованные автомобили.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Спасатели и работники ЖКХ, других служб ликвидируют последствия стихии, организуют ограждение потенциально опасных мест.

В МЧС рекомендуют при усилении ветра убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину следует поставить в гараж, при его отсутствии - парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и другие сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).-0-