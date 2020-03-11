В Барановичах вместе с грунтом на территорию предприятия привезли снаряд

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на территорию торгового предприятия вместе с грунтом привезли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Чернозем доставили на участок для посадки газонной травы. Один из рабочих разравнивал грунт и наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке он сообщил в дежурную часть Барановичского ГОВД. Прибывшие на место вызова специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 определили, что вместе с грунтом был привезен артиллерийский снаряд 150 мм. Он уничтожен.

Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружено.-0-