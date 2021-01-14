В Барановичах за незаконное увольнение работника с директора ОАО взыскали Br1,5 тыс.

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. По иску Барановичской межрайпрокуратуры наниматель возместил расходы за незаконное увольнение работника, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В одном из открытых акционерных обществ уволили помощника бригадира. Приказ об увольнении подписал генеральный директор организации. По решению суда работник был восстановлен в должности.

Незаконное увольнение повлекло для нанимателя необходимость выплатить работнику средний заработок за время вынужденного прогула, материально компенсировать моральный вред и расходы на оказание юридической помощи, а также уплатить сумму пошлины в доход государства.

Материальный ущерб предприятию составил Br1,5 тыс. По иску барановичского межрайонного прокурора эта сумма была взыскана с руководителя коммерческой организации. Согласно ст.245 Трудового кодекса, обязанность в возмещении ущерба в таких случаях возлагается на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении, переводе, перемещении работника, изменении существенных условий труда, отстранении от работы.

Ответчик уплатил средства по иску прокуратуры добровольно в ходе рассмотрения гражданского дела.-0-