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13 апреля 2021, 14:57

В Барановичах задержали пьяного таксиста с 3,5 промилле

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяный водитель такси попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла на улице Вильчковского. В автомобиль "Рено" врезалась ехавшая позади машина такси, за рулем которого был 47-летний мужчина. Он оказался пьян - в выдыхаемом воздухе зафиксировано 3,5 промилле алкоголя. Сотрудникам ГАИ нарушитель пояснил, что спешил на вызов за клиентом.

В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Автомобиль такси помещен на штрафстоянку. В отношении водителя составлены административные материалы.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 марта вступил в силу новый КоАП, согласно которому ужесточено наказание за нетрезвое вождение. Также предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя.

С 10 по 19 апреля проходит республиканская профилактическая акция "Трезвый водитель". "На дороге нет места алкоголю и равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя авто, велосипедиста, пешехода на проезжей части, наберите 102. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - подчеркнули в ГАИ.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

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