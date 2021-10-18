В Барановичском районе фирма задолжала работникам почти Br4,5 тыс.

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. По требованию Барановичской межрайонной прокуратуры работникам частного предприятия выплачена задолженность по заработной плате, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Поводом для проверки ООО "Сокомир" стала информация из территориального отдела Фонда социальной защиты населения. Было установлено, что по состоянию на 27 сентября девять работников организации не получили заработную плату за апрель-июнь. Общая сумма задолженности составила почти Br4,5 тыс.

Барановичская межрайпрокуратура вынесла в адрес руководства ООО предписание о незамедлительном устранении нарушений закона. На сегодня требования прокурора выполнены в полном объеме - все работники получили заработную плату.

Кроме того, по инициативе прокуратуры руководитель организации привлечен к ответственности за нарушение законодательства о труде по ч.3 ст.10.12 КоАП.-0-