В Барановичском районе мужчина разбирал сарай и нашел гранату времен Первой мировой войны

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина разбирал сарай и нашел гранату Первой мировой войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть Барановичского РОВД позвонил житель деревни Лотвичи. Мужчина рассказал, что разбирал сарай и наткнулся на предмет, который напоминает снаряд. На место вызова приехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты пояснили, что сельчанин нашел гранату времен Первой мировой войны.
Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств они не обнаружили.
"Если вы нашли боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям", - призвали в УВД.-0-