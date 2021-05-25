В Барановичском районе на пастбище нашли боеприпасы времен войны

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе на пастбище нашли арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Сельчанин пас скот рядом с деревней Скробово и заметил металлический предмет, напоминающий снаряд. Мужчина позвонил в милицию и рассказал о своей находке. На место происшествия приехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию перекрыли.

Специалисты определили, что мужчина нашел артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Обследовав территорию, военнослужащие обнаружили еще четыре артснаряда 76 мм и два взрывателя.

Все боеприпасы уничтожены.-0-