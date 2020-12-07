В Барановичском районе охотник случайно застрелил знакомого

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичского района подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел во время охоты в лесу днем 6 декабря. По данным следствия, 52-летний мужчина непреднамеренно выстрелил из охотничьего ружья и попал в 68-летнего знакомого. От огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 УК. Мужчина задержан. Проводятся неотложные следственные действия.-0-