В Барановичском районе сельчанин во время полевых работ нашел гранату

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина во время полевых работ нашел гранату Ф-1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского РОВД позвонил житель деревни Колдычево. Он рассказал, что во время полевых работ наткнулся на предмет, похожий на гранату. На место происшествия приехала саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Саперы определили, что мужчина нашел гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию, других взрывоопасных устройств они не обнаружили. Найденный боеприпас уничтожен.

В УВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов нельзя к ним прикасаться, о находке нужно сразу сообщить в милицию.-0-