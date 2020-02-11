В Барановичском районе тракторист выпахал из земли костные останки

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе тракторист обрабатывал почву и обнаружил костные останки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В милицию 10 февраля обратился рабочий. Мужчина рассказал, что на поле вблизи деревни Малая Своротва обнаружил костные останки. Заметил он их еще осенью во время сельхозработ, но тогда о находке никому не сообщил, а костные останки закопал в другом месте. Спустя время тракторист изменил решение. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.

"Эксперт при осмотре костных фрагментов предварительно установил, что им более 70 лет. Для выяснения, какому числу людей принадлежат останки, их давности назначена медико-криминалистическая экспертиза, - отметила Татьяна Коток. - По словам местных жителей, на территории, где найдены костные фрагменты, ранее находилось кладбище".

По данному факту проводится проверка.-0-