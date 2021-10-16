В Беларусь незаконно пытались ввезти 11 т арбузов

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение таможенного законодательства выявлено сотрудниками Оперативной таможни при проведении специальных мероприятий на белорусско-российской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Так, из России в Беларусь намеревались незаконно ввезти 11 т арбузов. Продукция следовала в грузовом транспортном средстве SCANIA, движение которого и было приостановлено на 10-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница Российской Федерации.
Документы на товар, которые представил водитель транспортного средства для проверки, оказались недействительными.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-