В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"25 августа в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности при их проведении. Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", - рассказали в МВД.

В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек. Наиболее активно - в Брестской и Гродненской областях, а также в столице и Минской области. Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4 800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.

Так, днем в столице зафиксированы несанкционированные мероприятия возле здания Министерства образования, а вечером - на площади Независимости. В Гродно возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот". Ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов.

Кроме того, от жителей Минска и Минской области стали активно поступать жалобы на факты проведения в вечернее время своеобразных флешмобов с включением громкой музыки. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек.-0-