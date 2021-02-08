В Беларуси на дорогах в выходные три человека погибли и восемь травмированы

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные в 11 ДТП три человека погибли и восемь травмированы, в том числе один ребенок. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлен 91 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 304 - не имели права управления транспортным средством.

"Зима продолжает испытывать на прочность. Всю неделю, по прогнозам синоптиков, будет холодно и морозно. В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения стоит соблюдать повышенные меры безопасности. Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на дальние расстояния, если ваш автомобиль не подготовлен к эксплуатации при низких температурах. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. Необходимо выбирать наиболее безопасную скорость и увеличить дистанцию. Торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворачивайте на постоянной скорости, для чего заранее снизьте ее до минимума. Исключите частые перестроения, опережения и обгоны", - рассказали в МВД.

Особенно опасные места - в непосредственной близости от светофоров, выездов на главную дорогу, на нерегулируемых перекрестках, в районе остановок и прочих местах, где и личный и общественный транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполированы шинами, но и отличаются наличием большого числа пешеходов.

На скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Пешеходам не следует рисковать собственной жизнью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы.-0-