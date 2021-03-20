В Беларуси с начала года в ДТП из-за нарушений правил обгона 13 человек погибли и 36 травмированы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года в ДТП из-за нарушений правил обгона погибли 13 человек, 36 травмированы Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"В прошлом году из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения совершено 176 ДТП, в которых 49 человек погибли и 224 получили травмы. Уже в текущем году по этим же причинам в 25 ДТП погибли 13 человек и 36 получили ранения", - рассказали в МВД.

В 2021 году Госавтоинспекция начала активно использовать негласные методы контроля на дорогах. На службу стали заступать не только привычные патрульные автомобили, но и служебные автомобили без специальной окраски и маячков. При этом такие транспортные средства оборудованы всем необходимым для полноценного контроля за дорожным движением и оперативного реагирования на допущенные нарушения ПДД. Автомобили используются не только для самостоятельного негласного контроля за дорожным движением, но и для смешанного, то есть в паре с патрульным автомобилем.

Из-за участившихся случаев лобовых столкновений с тяжкими последствиями повышенное внимание при осуществлении негласного и смешанного контроля уделяется выявлению и пресечению нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. На особом контроле - аварийно опасные участки и места концентрации ДТП.

"Обгон считается одним из самых опасных маневров. Вспомним правила: обгон есть опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения. Предусмотреть нужно многое. Поэтому обгон требует не только определенных навыков и опыта, но и предельной внимательности и осторожности. Причем он одинаково опасен для обгоняющего, обгоняемого и встречного автомобилей. Именно обгоны и выезд на встречку в запрещенных местах зачастую становятся причиной тяжелых ДТП", - отметили в ведомстве.

Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и этим маневром он не создаст угрозу безопасности движения других участников дорожного движения и не заставит их изменять направление движения или скорость.

"За время проведения негласного контроля выявлено более 500 фактов нарушений правил обгона. За нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено, водитель наказывается штрафом в размере от 2 до 10 базовых величин (1 БВ - Br29) и может быть лишен права управления на срок до 1 года", - добавили правоохранители.-0-