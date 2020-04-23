В Беларуси в милицию сдано 365 единиц неучтенного оружия и свыше 18 тыс. боеприпасов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В I квартале граждане сдали в милицию 365 единиц неучтенного оружия и свыше 18 тыс. боеприпасов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В Ветковское РОВД обратился мужчина. Он рассказал, что во время сбора лозы в лесу наткнулся на пулемет времен ВОВ и гладкоствольное охотничье ружье. "Граждане, сдавшие оружие, боеприпасы и порох в добровольном порядке, от ответственности освобождаются. А вот незаконные действия с оружием влекут как административную, так и уголовную ответственность", - уточнил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Дмитрий Язепчик.

За незаконное хранение огнестрельного гладкоствольного оружия предусмотрена административная ответственность по ст.23.71 КоАП, штраф составляет от 10 до 30 базовых величин (1 БВ - Br27). В случае повторного нарушения в течение года гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности. Незаконные действия в отношении огнестрельного нарезного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов влекут уголовную ответственность вплоть до 12 лет лишения свободы.

В этом году выявлено 428 административных правонарушений в сфере оборота оружия, возбуждено 119 уголовных дел. При этом изъято более 200 единиц оружия и 11 тыс. боеприпасов.

Например, у жителя Гомельского района сотрудники милиции обнаружили целый арсенал, в том числе обрез и винтовку Мосина с оптическим прицелом, три гранаты, артиллерийский снаряд, почти 500 патронов различного калибра, два гладкоствольных охотничьих ружья. "Чтобы избежать несчастных случаев и проблем с законом, мы настоятельно рекомендуем незамедлительно сдавать найденное или хранящееся оружие, а также сообщать в милицию, если вам стало известно о таких фактах", - подчеркнул Дмитрий Язепчик.-0-