20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
19 ноября в 9.57 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Мусичи Слуцкого района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1968 года рождения, неработавший.
В этот же день в 19.04 сообщили о возгорании в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Озерщина Речицкого района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения.
В 20.59 стало известно о пожаре в нежилом доме в агрогородке Родня Климовичского района Могилевской области по ул.Советской. На пожаре обнаружен самовольно проникший в дом погибший гражданин 1984 года рождения, неработавший.
Сегодня в 1.11 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Городище Могилевского района Могилевской области, принадлежащем гражданке 1977 года рождения, неработающей. На пожаре обнаружен погибший квартиросъемщик 1960 года рождения.
Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-